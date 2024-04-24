Губернатор региона Травников сообщил о завершении работ на станции «Спортивная» в Новосибирске

Летом 2024 года планируют открыть новую станцию метро в Новосибирске.

Сейчас у станции метро «Спортивная» откорректирована техническая часть проекта, также все изменения подтверждены главной государственной экспертизой. Об этом рассказал во время интервью телеканалу ОТС Андрей Травников.

«Впереди еще предстоит большая работа, но я надеюсь, что коллеги закончат ее к лету, чтобы в хоккейный сезон мы могли пользоваться станцией метро», – подчеркнул губернатор.

Напомним, что губернатор Травников сообщил, уберут ли кондукторов с транспорта в Новосибирске.