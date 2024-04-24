Губернатор Травников назвал причину зимней коммунальной аварии в Новосибирске

Губернатор Андрей Травников рассказал о причине зимней коммунальной аварии в Новосибирске.

В интервью для телеканала ОТС губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о причинах коммунальной аварии, которая произошла зимой на левом берегу регионального центра.

Комиссия выяснила причины зимнего ЧП на магистралях: нерабочая запорная арматура. Если бы она была исправна, у коммунальщиков была бы возможность переключить тепло на обходные маршруты.

«Их невозможно ни открыть, ни закрыть. Некоторые были расположены так, что к ним во время аварии нельзя было подобраться — горячая вода хлынула в камеры, и без дистанционного управления задвижки перекрыть невозможно», — добавил губернатор.

Также он рассказал, что СГК уже утвердили план работ. Необходимо заменить наиболее изношенные участки, восстановить запорные устройства, установить датчики для выявления неполадок в системе, а также заняться системой дистанционных устройств.

Таким образом, это может помочь в экстренных случаях быстро локализовать зону аварии.

Напомним, что новоизбранный мэр Новосибирска останется в команде правительства региона.