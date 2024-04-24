Интерактивный СКИФ и кинотеатр появятся на обновленном стенде Новосибирской области на выставке «Россия»

Новый этап выставки «Дни России» посвящен путешествиям, традициям страны и нашему будущему. Обновленное выставочное пространство на ВДНХ в павильоне 75B сохранит избранную концепцию триады академика Лаврентьева «Наука — Образование — Производство», но будет дополнено новыми зонами и активностями. На стенде появится панорамной кинотеатр: стена из светодиодных экранов высотой 3 метра и длиной более 10 метров будет транслировать фильмы о Новосибирске и его достопримечательностях, в том числе и детский мультфильм «Мыши в космосе» про приключения мышей-ученых в Академгородке. Посмотреть фильм в кинотеатре смогут до 8 посетителей стенда одновременно.

Новая интерактивная зона «СКИФ» расскажет все о Сибирском кольцевом источнике фотонов. Внешняя сторона конструкции будет сделана из композита с металлической отделкой и неоновой подсветкой, создавая космический эффект. В этой зоне будут размещены интерактивные панели с живой информацией о строительстве СКИФа и его принципе работы и схема ускорителя с визуальными эффектами.

Макет «Прошлое – настоящее – будущее» в зоне «Наука» дополнится новыми объектами, а интерактивный бинокль позволит узнать об экспонатах больше с помощью 3D-графики и VR-эффектов. В зоне «Образование» появится территория квизов – такой формат активностей стал самым популярным у посетителей стенда. В разные дни будут проводиться викторины по профориентации для абитуриентов, викторины-собеседования для устройства на работу в новосибирские компании, а также викторины по туристическим объектам Новосибирской области.

Изменения ждут и зону активностей: картины из кубиков Рубика станут объемными, появится скоростной велосипед, который способен разогнать молекулы в СКИФе до взрыва, и специальная фотозона с хромакеем для атмосферных фото.

Помимо обновления стенда Новосибирская область готовится к летним активностям на ВДНХ. Вплоть до завершения выставки еженедельно регионы будут проводить тематические дни, деловые дискуссии и панельные сессии, культурные и развлекательные мероприятия. В скором времени на выставке пройдут Дни производительности труда (10 мая), Свадебный фестиваль (12 мая), День Сибирского федерального округа (30-31 мая) и другие.

Напомним, Международная выставка-форум «Россия» работает на ВДНХ в Москве с 4 ноября, за это время ее посетили более 10 млн человек. Выставка организована в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. Экспозиция Новосибирской области на ВДНХ представлена по распоряжению Губернатора Андрея Травникова. На уровне Правительства России принято решение о продлении выставки до 8 июля.