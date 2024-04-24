Крупная онлайн платформа начинает развивать кадры в сфере искусственного интеллекта

Авито начинает системную подготовку кадров в области искусственного интеллекта, запуская магистратуру по Data Science в МФТИ. Прием заявок идет. Обучение будет полностью оплачено компанией.

В дальнейшем платформа панирует получить образовательную лицензию и запустить собственный образовательный сервис. Всего до конца 2028 года планируется выпустить около 3000 IT-специалистов разных специальностей.





В первом наборе будет 18 студентов. Параллельно с учёбой они будут проходить оплачиваемую стажировку в компании. К концу программы обучения лучшие выпускники будут приглашены на работу в компанию.



Для иногородних студентов будут выделены места в общежитии МФТИ. Всё первое полугодие обучающиеся смогут получать стипендию.



«Компания активно масштабируется, и мы созрели до того, чтобы передавать опыт. С другой стороны, мы работаем на очень конкурентном с точки зрения найма рынке, ситуация на котором осложняется еще и демографической ямой, идущей уже несколько лет. Поэтому хотим вкладываться в образование стажёров и «джунов» и нанимать их к себе. Мы будем стараться всем предоставить рабочие места, кто классно себя проявляет», — Иван Гуз, управляющий партнер компании.



Системная работа с университетами





В течении ближайших четырёх лет планируется начать сотрудничество с 11 ключевыми профильными вузами – МГУ, ИТМО, ВШЭ и др., запустить в них образовательные программы – кафедры, магистратуры — и подготовить порядка 3000 тысяч IT-специалистов разных специальностей — профессионалов в Data Science.



Собственный образовательный сервис





С получением образовательной лицензии, платформа планирует запуск собственного сервиса полноценного дополнительного образования. Это поможет готовить востребованных специалистов и наращивать экспертизу сотрудников. Базой станет уже действующая в компании Академия аналитиков.

Освоить IT-специальности можно также и по государственной программе «Университет 2035» — это образовательный проект Национальной технологической инициативы. Он нацелен на восполнение кадров в сфере.

Организация действует в рамках федеральной программы «Искусственный интеллект», набор производится по конкурсу, подготовка проходит за счет госбюджета.

Для тех, кто до конца не определился в своём выборе есть возможность посетить бесплатные курсы «Нетологии» по созданию собственного мобильного приложения. Обучена рассчитано на три недели.

Также есть бесплатные курсы по введению в сферу Data Science. В процессе обучения ученик получит первичные навыки верстки сайтов.