На Новосибирск обрушится снегопад 24 апреля

Новосибирск неожиданно накроет снег.
Апрель не перестает удивлять новосибирцев своей переменчивой погодой.
Сегодня, 24 апреля, в области ожидается самая холодная температура воздуха — до -7 градусов, в отдаленных местностях даже до -14. Помимо этого синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра сообщили о небольшом и мокром снеге рано утром.
Днем температура воздуха прогреется максимум до +3. Осадки не ожидаются, ветер будет умеренный.
Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский агроном Шубина рассказала о правильной посадке огурцов.