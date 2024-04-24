На Новосибирск обрушится снегопад 24 апреля

Новосибирск неожиданно накроет снег.

Апрель не перестает удивлять новосибирцев своей переменчивой погодой.

Сегодня, 24 апреля, в области ожидается самая холодная температура воздуха — до -7 градусов, в отдаленных местностях даже до -14. Помимо этого синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра сообщили о небольшом и мокром снеге рано утром.

Днем температура воздуха прогреется максимум до +3. Осадки не ожидаются, ветер будет умеренный.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский агроном Шубина рассказала о правильной посадке огурцов.