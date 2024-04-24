Новикомбанк расширяет сотрудничество с Мурманской областью

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, и министерство финансов Мурманской области подписали ряд кредитных соглашений на общую сумму 6 миллиардов рублей. Денежные средства будут направлены на финансирование основных бюджетных потребностей Мурманской области.

Новикомбанк открыл Министерству финансов Мурманской области шесть возобновляемых кредитных линий на сумму 1 миллиард рублей каждая. Срок кредитования составляет 110 дней.

Подписание кредитных соглашений укрепляет и расширяет сотрудничество Новикомбанка с Мурманской областью. В феврале этого года организация уже кредитовала Минфин региона. Общий объем финансирования на сегодняшний день составляет 7 миллиардов рублей.

«Мурманская область – динамично развивающийся регион, где располагаются крупные промышленные предприятия и незамерзающие порты. Надеемся, что расширение сотрудничества с Новикомбанком внесет весомый вклад в улучшение финансового климата и инвестиционного потенциала этого уникального северного региона», – сказал управляющий филиалом Новикомбанка в Санкт-Петербурге Александр Сергеев.

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