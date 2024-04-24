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общество

Новосибирск занял 87-е место в рейтинге городов по доходности недвижимости

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирск оказался внизу топа городов по доходности недвижимости.

«РИА Новости» составили рейтинг городов России по доходности недвижимости.

Так, Новосибирск занял 87 место из 100 возможных.

Доходность рассчитывалась от прироста стоимости однокомнатной квартиры и ее сдачи в аренду. Реальная доходность при сдаче недвижимости в аренду составила 6,7%.

На первом месте оказался Норильск – доходность за три года составила 29%. Второе место — Горно-Алтайск — 23,9%, на третьем месте расположился Таганрог — 23,8%.

Напомним, что три района Новосибирской области хотят сделать муниципальными округами.

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Нина Раневская
Журналист

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