Новосибирцы смогут оформить ипотеку на жилье в Крыму

В мае клиенты ВТБ смогут получить ипотеку на покупку жилья в Крыму. Провести сделку можно будет дистанционно из любого региона или в четырех офисах РНКБ в Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте. Кроме того, оформить кредит на объекты полуострова клиенты смогут в любом отделении ВТБ в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Уже в мае банк начнет выдавать кредиты на жилье еще в пяти регионах: в Крыму, Карачаево-Черкессии, Калмыкии, Ингушетии и Туве. Одновременно минимизируется число документов для выхода на сделку, их число сократится почти на 20 позиций, а в августе ипотека станет доступной для иностранных граждан.

«Сегодня основной способ покупки недвижимости – ипотека, и в развитии этого инструмента мы видим одну из наших социальных задач. Мы стремимся быть ближе к потенциальным заемщикам, повышать для них доступность кредитования и учитывать потребности жителей разных регионов страны. В ближайшее время получить у нас ипотеку можно будет на жилье еще в пяти регионах. Среди них — стратегический для государства Крым. Провести сделки можно будет в нескольких офисах РНКБ в 4 городах полуострова, в наших ближайших к региону отделениях или полностью дистанционно», — сказал заместитель президента-председателя правления Георгий Горшков.

Жители Крыма впервые смогут получить ипотеку на покупку земельных участков, недвижимости в залоге другого банка, а также сочетать госпрограммы с рыночными при сделках с новостройками.