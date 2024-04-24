Под Новосибирском суд обязал предоставить квартиру семье, которая жила в аварийном доме

Под Новосибирском суд обязал предоставить квартиру многодетной семье, проживающей в аварийном доме.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, суд обязал администрацию Раздольненского сельсовета предоставить квартиру многодетной семье, которая проживала в аварийном доме.

Прокурор подал иск о предоставлении семье жилого помещения площадью не менее 42 квадратных метров. Судом были удовлетворены исковые требования.

Напомним, что в Новосибирске на майских праздниках на уборку города выйдет 300 мусоровозов.