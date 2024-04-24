сегодня
24 апреля, 17:41
пробки
6/10
погода
+1°C
курсы валют
usd 93.29 | eur 99.56
сегодня
24 апреля, 17:41
пробки
6/10
погода
+1°C
курсы валют
usd 93.29 | eur 99.56
сегодня 16:09
общество

Под Новосибирском суд обязал предоставить квартиру семье, которая жила в аварийном доме

Фото: Густаво Зырянов

Под Новосибирском суд обязал предоставить квартиру многодетной семье, проживающей в аварийном доме.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, суд обязал администрацию Раздольненского сельсовета предоставить квартиру многодетной семье, которая проживала в аварийном доме.

Прокурор подал иск о предоставлении семье жилого помещения площадью не менее 42 квадратных метров. Судом были удовлетворены исковые требования.

Напомним, что в Новосибирске на майских праздниках на уборку города выйдет 300 мусоровозов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в