Полуслепой наводчик из зоны СВО пытается попасть на обследование в Новосибирский военный госпиталь №425

37-летний контрактник из Томской области Артём Сафарян пытается попасть на обследование в Новосибирский военный госпиталь после ранения на СВО. В подробностях истории разбиралась корреспондент Сиб.фм.

Артём Сафарян рассказывал Сиб.фм в сентябре прошлого года, как летом 2023-го подписал контракт и отправился из Томска в зону СВО. Мужчина прошёл обучение и получил военную специальность. Подразделение Артёма располагалось под населённым пунктом Платово. Через несколько месяцев мужчина получил лёгкое сотрясение, после которого, скорее всего, и начались большие проблемы со зрением, говорит сибиряк.

«У меня была незначительная травма, и когда я вышел на территорию России, в госпитале, в хирургическом отделении, офтальмолог осмотрела и говорит: "ты что, слепой?"»

— вспоминает Артём.

Уже тогда у бойца заподозрили, а потом и подтвердили диагноз «глаукома» — ювенильная, то есть «юношеская». Однако это не помешало командованию войсковой части с дислокацией в Екатеринбурге вновь отправлять контрактника в зону СВО.

Когда военные присмотрелись к бойцу и поняли, что он слепнет, Артёма Сафаряна отправили на медицинское обследование. К тому же, мужчина повредил и плечо.

Служить – должен!

К концу 2023 года у Сафаряна закончился и шестимесячный контракт с министерством обороны. Расторгнуть его участник СВО решил даже через военный гарнизонный суд в Томске (контрактник предоставил весь пакет документов — и медицинских, и юридических).

«Суд вынес определение, что я должен служить дальше в связи с 647 указом президента "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", — продолжает Артём Сафарян. – Я заключал контракт и к мобилизованным не отношусь вообще никак. Я своей рукой писал чёрным по белому, что подписываю контракт сроком на 6 месяцев. Теперь суд постановил, чтобы я без контракта служил дальше».

С этим решением суда Артём Сафарян не согласился и подал апелляционную жалобу, которую, скорее всего, окружной гарнизонный военный суд рассмотрит в Новосибирске или Чите. Также боец никак не может попасть в Новосибирский военный госпиталь №425 на ВВК: говорит, что и врачи готовы взять его на обследование, но нужны соответствующие документы из воинской части.

«Дата госпитализации в Новосибирский военный госпиталь у меня была назначена на 19 апреля. Меня эвакуировали на территорию России для прохождения ВВК. У меня глаукома обострилась, сужаются поля зрения, — продолжает Артём Сафарян.

– Меня должны были обследовать в поликлинике №354 в Екатеринбурге, но там мне всё время отказывали в прохождении ВВК. Мне просто сказали: «у тебя же глаза – два, значит, служить можешь». Там я не получил ни лечения, ни прохождения ВВК. Последний раз я там был 1 декабря прошлого года, но мне откровенно сказали: «иди отсюда», хотя других бойцов этот офтальмолог осматривал».

Уже из дома в Томске контрактника отправили на обследование в Новосибирский военный госпиталь №425. Как рассказывает Артём Сафарян, который уже полежал и в госпитале в Юрге, сейчас острота его зрения на одном глазе – 0,1, а на другом – 0,3.

«Мне для того, чтобы попасть на госпитализацию необходимо было получить такие документы, как медицинская характеристика, служебная характеристика, приказ о снятии с довольствия и направление на лечение. Они должны были отправить почтой документы. Этого так и не случилось, по телефону меня тоже буквально послали»,

- добавляет Артём Сафарян.

Добиться этого контрактник никак не может и продолжает писать жалобы в военную прокуратуру и другие ведомства.

Глава комитета солдатских матерей Новосибирской области Ольга Головина сообщила Сиб.фм, что ранее бойцу посоветовали, чтобы он настаивал на ВВК. По её словам, в госпитале должны были инициировать её проведение согласно постановлению Правительства РФ от 4.07.2023 г. №567 «О военно-врачебной экспертизе».

Корреспондент Сиб.фм направила запрос в Министерство обороны РФ на имя генерала армии Сергея Шойгу, а также в военную прокурору России с просьбой прокомментировать ситуацию и пояснить, почему бойца отправляют в зону СВО после ранения и как ему теперь получить медицинскую помощь. Пока два уполномоченных ведомства не дали официального ответа. Сиб.фм следит за развитием событий.

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