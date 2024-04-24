Появились подробности о подростке-мигранте в Новосибирске, который угрожает жителям шокером

Подросток-мигрант в Новосибирске угрожал местным электрошокером.

Жительница Новосибирска сообщила во «ВКонтакте» о том, что в ее микрорайоне мигрант-подросток ведет себя агрессивно.

«Недавно этот мальчик подошел к моей 13-летней сестре и обматерил ее, грозил электрошокером», – рассказала женщина VN.ru.

Она утверждает, что подобное происходит часто. Местная жительница попыталась поговорить с подростком, но в ответ услышала оскорбления и угрозы.

Соседям не удалось связаться с родителями мальчика, поэтому они собирают информацию о нем, чтобы передать в комиссию по делам несовершеннолетних.

Также ситуацией с подростком-мигрантом заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Он поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела.