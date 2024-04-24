Стали известны самые дорогие объекты недвижимости в Новосибирске

В Новосибирске составили рейтинг самых дорогих объектов недвижимости.

По данным Росреестра по Новосибирской области, самой дорогой недвижимостью стала «Сибирь-Арена» — 13,2 миллиарда рублей. Арена заняла первое место в рейтинге самых дорогих объектов недвижимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя управления Светлану Рягузову.

Далее идет аэропорт Толмачево и торговый центр «Аура». Их стоимость оценивается в 12,6 и 7,7 миллиарда рублей соответственно. Также в список попал и НОВАТ — 1 миллиард рублей.

Затем в список включили объекты, чья стоимость оценивается в несколько сотен миллионов: Технопарк — 800 миллионов рублей, железнодорожный вокзал — 500 миллионов рублей.

Общая кадастровая стоимость всех объектов в Новосибирске составила 13 трлн рублей.

Напомним, что два здания в «Сибирской Флоренции» снесут в Новосибирске.