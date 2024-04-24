Страна увидит «Суворовца»

В федеральный прокат выходит фильм, снятый кинематографистами Новосибирской области. Это первая художественная картина, производство которой стало возможным после принятия регионального закона о кинематографии.

В 2023 году Законодательным Собранием Новосибирской области принят региональный закон о кинематографии. Инициатором принятия закона выступил комитет регионального парламента по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике. Рабочая группа, в состав которой входили депутаты и сотрудники аппарата Законодательного Собрания, представители прокуратуры и Контрольно-счетной палаты, региональных Министерства культуры, Министерства финансов и налоговой политики, Министерства юстиции, проанализировала имеющуюся практику соседних регионов и представила на рассмотрение сессии проект документа.

Как пояснила заместитель председателя комитета Заксобрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Елена Спасских, принятие закона позволило эффективнее решать задачи по сохранению исторической памяти и укреплению традиционных национальных ценностей. «Через кино мы можем противодействовать попыткам фальсификации истории, влиять на патриотические чувства молодежи и формировать у населения твердую гражданскую позицию, – отметила законодатель. – Фильмы, в которых рассказывается о трудовой доблести и подвигах новосибирцев, необходимы для усиления работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения».

Также депутат рассказала о качественных изменениях, произошедших после вступления в силу областного закона о кинематографии. «Очень рада, что такой закон появился. Да, дался он нам не просто, но после принятия закона, в рамках государственной программы «Культура Новосибирской области» появилась строчка финансирования создания фильмов. Теперь можно планировать средства, ставить задачи, а также, что очень важно, получать федеральное софинансирование», – подчеркнула законодатель.

Именно таким – патриотическим – и получился художественный фильм «Суворовец», который в течении 2023 года сняла студия игрового кино «Краски» на территории Новосибирской области. Сценарий киноленты основан на книге «Кандаурские мальчишки». Картина рассказывает о жизни трех друзей в сибирской деревне, которые ищут возможность помочь семье.

«Сейчас такой период, когда патриотическое кино необходимо. Очень хочется, чтобы дети знали настоящую историю, знали географию нашей области, – считает Елена Спасских. – Замечательно, что в Новосибирской области случилась такая история. Мы вместе с коллегами-депутатами помогали появиться этому фильму не только законотворчеством, но и оказали финансовую поддержку – организовывали питание съемочной группы. По моему мнению, кино получилось очень классное, современное и своевременное. Общаясь с авторами фильма, узнала, что у них есть и дальнейшие планы, задумки на продолжение истории».

Вице-спикер регионального парламента Наталья Красовская в ходе апрельского заседания комитета регионального парламента высказала несколько неожиданное предложение. Депутат обратилась с просьбой к Министерству культуры Новосибирской области дать оценку потенциала художественного фильма «Суворовец» для выхода на международный уровень. «Я очень болею за то, чтобы наша родная Новосибирская область звучала везде. В настоящее время я взаимодействую с двумя кинофестивалями, работаю по проекту Россотрудничества в Африке. Если качество, уровень и посыл фильма соответствует тому, чтобы быть представленным международному сообществу, я готова помочь с переводом на английский и французский языки».

По информации Елены Спасских, в настоящее время начата работа по переводу фильма «Суворовец» на английский язык.

Фильм «Суворовец» рекомендован Министерством просвещения РФ к просмотру учащимся общеобразовательных организаций. Возрастные рекомендации – 6+, действует Пушкинская карта.

С 25 апреля фильм можно посмотреть во всех крупных кинотеатрах города:

– Центр культуры и отдыха «Победа», ул. Ленина, 7;

– ТРЦ «Аура» (Формула кино), ул. Военная, 5;

– «Синема паблик» в ТЦ «Роща», пр. Дзержинского, 2/2;

– кинотеатр «Аврора», пр. Карла Маркса, 49;

– ТРЦ «Сан Сити» (Синема парк), пл. Карла Маркса, 7;

– кинотеатр «Рассвет3D», ул. Зорге, 47/2;

– кинотеатр «Академия», ул. Ильича, 4;

– кинотеатр ТРК «Эдем», ул. Кутателадзе, 4;

– ТРК «Ройял Парк» (Синема парк), Красный проспект, 101.