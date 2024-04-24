Тысячи огней, предложение возлюбленной и жуткая пробка: фоторепортаж с концерта Басты в Новосибирске

23 апреля в Новосибирске выступил популярный рэпер Баста — Сиб.фм собрал лучшие фото с мероприятия.

Артиста сибиряки громко звали из зала, встретили шквалом аплодисментов, а он, в свою очередь, поблагодарил зрителей за теплый прием.

На мероприятии собрались тысячи людей, которые, слушая хиты, зажигали фонарики на смартфонах. А прямо во время концерта один из зрителей сделал даме своего сердца предложение выйти за него замуж. Девушка ответила согласием.

После мероприятия дороги вокруг «Сибирь-Арены» встали — образовалась огромная пробка из автомобилистов, желающих выехать от здания.