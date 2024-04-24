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общество

Тысячи огней, предложение возлюбленной и жуткая пробка: фоторепортаж с концерта Басты в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

23 апреля в Новосибирске выступил популярный рэпер Баста — Сиб.фм собрал лучшие фото с мероприятия.

Артиста сибиряки громко звали из зала, встретили шквалом аплодисментов, а он, в свою очередь, поблагодарил зрителей за теплый прием.

На мероприятии собрались тысячи людей, которые, слушая хиты, зажигали фонарики на смартфонах. А прямо во время концерта один из зрителей сделал даме своего сердца предложение выйти за него замуж. Девушка ответила согласием.

После мероприятия дороги вокруг «Сибирь-Арены» встали — образовалась огромная пробка из автомобилистов, желающих выехать от здания.

Фото Тысячи огней, предложение возлюбленной и жуткая пробка: фоторепортаж с концерта Басты в Новосибирске 2

Фото Тысячи огней, предложение возлюбленной и жуткая пробка: фоторепортаж с концерта Басты в Новосибирске 3

Фото Тысячи огней, предложение возлюбленной и жуткая пробка: фоторепортаж с концерта Басты в Новосибирске 4

Фото Тысячи огней, предложение возлюбленной и жуткая пробка: фоторепортаж с концерта Басты в Новосибирске 5

Фото Тысячи огней, предложение возлюбленной и жуткая пробка: фоторепортаж с концерта Басты в Новосибирске 6

Фото Тысячи огней, предложение возлюбленной и жуткая пробка: фоторепортаж с концерта Басты в Новосибирске 7

Фото Тысячи огней, предложение возлюбленной и жуткая пробка: фоторепортаж с концерта Басты в Новосибирске 8

Фото Тысячи огней, предложение возлюбленной и жуткая пробка: фоторепортаж с концерта Басты в Новосибирске 9

Фото Тысячи огней, предложение возлюбленной и жуткая пробка: фоторепортаж с концерта Басты в Новосибирске 10

Фото Тысячи огней, предложение возлюбленной и жуткая пробка: фоторепортаж с концерта Басты в Новосибирске 11

Фото Тысячи огней, предложение возлюбленной и жуткая пробка: фоторепортаж с концерта Басты в Новосибирске 12

Фото Тысячи огней, предложение возлюбленной и жуткая пробка: фоторепортаж с концерта Басты в Новосибирске 13

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Галина Чебыкина
Журналист

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