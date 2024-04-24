Уберут ли кондукторов с транспорта в Новосибирске? Ответил губернатор Травников

Андрей Травников рассказал о кондукторах в транспортных средствах города.

Во время прямого эфира на телеканале ОТС губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что в городе сейчас не планируют убирать кондукторов с транспорта, так как некоторые люди могут просто прекратить оплачивать проезд и ездить “зайцем”.

Однако, в регионе летом этого года новосибирцы перейдут на новой способ оплаты — безналичный расчет.

"Для этого реализуется большой проект социальной карты жителя Новосибирской области. Таким образом, это переход на новую систему оплаты за проезд, возможность внедрения беспересадочных оплат, скидок, льгот и так далее", — сообщил губернатор.

Также планируется введение контролеров, чтобы отслеживать оплату пассажиров транспортных средств.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что глава Новосибирской области Травников оценил эффективность Кудрявцева на посту мэра.