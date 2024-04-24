В Новосибирск в 2024 году поступит более 34 километров новых трубопроводов

Более 34 километров новых трубопроводов получит Новосибирск в 2024 году.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Максима Рябенко, директора Новосибирской теплосетевой компании, в текущем году город получит 34,4 километра новых трубопроводов.

Так, по словам Рябенко, в 2021 году было проложено около 12 километров, в 2023 — 21 километр.

По долгосрочной инвестиционной программе заметят 30 участков тепловых сетей, 10 участков будут заменены по концессионному соглашению и еще 1,5 километра — в рамках капремонта. Также планируется строительство двух теплотрасс в обход ПО «Север» и в районе улиц Волочаевской и Технической.

По словам директора, всего размер вложений составит 6,4 млрд рублей с НДС. На замену тепловых коммуникаций направят 6,2 млрд рублей.

Напомним, что на Димитровском мосту в Новосибирске уложили новый асфальт.