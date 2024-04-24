В Новосибирске до 30 апреля ограничили проезд по двум участкам улиц

В Октябрьском районе Новосибирска до мая ограничили движение по двум улицам.

Как сообщает пресс-служба администрации Новосибирска, в Октябрьском районе города до мая ввели ограничение движения автомобилей на двух улицах.

Так, с 24 по 30 апреля закрыли два участка проезжей части: ул. Бориса Богаткова в районе здания №82 на ул. Кирова; ул. Ленинградской в районе здания №75.

Ограничения связаны с восстановлением благоустройства ООО «НТСК».

Напомним, что в Новосибирске на майских праздниках на уборку города выйдет 300 мусоровозов.