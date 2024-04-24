В Новосибирске хирурги с живота женщины убрали 13 кг жирового «фартука»

Хирурги Новосибирска избавили женщину от 13 кг жирового «фартука».

Как сообщает пресс-служба Минздрава Новосибирской области, в региональном центре хирурги областной клинической больницы помогли женщине избавиться от «фартука» на животе. Для этого ей пришлось худеть в течение пяти лет.

47-летняя женщина долго страдала от ожирения и хотела сделать абдоминопластику. Но хирурги не сразу решились на операцию, и пациентке пришлось почти пять лет соблюдать строгую диету.

«Женщине удалось самостоятельно сбросить более 40 килограммов, но ее кожа повисла складками. Самая большая и тяжелая образовалась на животе, она свисала буквально до колен», — пишет пресс-служба.

Из-за этого женщина не могла свободно двигаться, было сложно поддерживать чистоту тела, а также подбирать одежду.

Команда пластических хирургов удалила у пациентки «фартук» из жира. Таким образом, они смогли убрать 13 килограммов лишней кожи.

Через 10 дней пациентку выписали на амбулаторное лечение.

Напомним, что ученые из Новосибирска завершили испытания протеза детской легочной артерии.