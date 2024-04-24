В Новосибирске избирают меру пресечения врио начальника отделения налоговой службы

В данные минуты 24 апреля в Кировском районном суде Новосибирска избирают меру пресечения врио руководителя отделения №19 ФНС. Р. Ибрагимли доставили в зал заседания под конвоем.

Р. Ибрагимли задержали 22 апреля на одной из оживлённых улиц Новосибирска. Как сообщали следственные органы, исполняющий обязанности начальника отдела налоговой инспекции Новосибирской области получил взятку в пять миллионов рублей, чтобы помочь фирме пройти налоговую проверку.

Несколько минут назад Р. Ибрагимли доставили в Кировский районный суд. Налоговику начали избирать меру пресечения. На месте работает корреспондент «АиФ-Новосибирск» Дарья Мурыгина.

«В заседании рассматривается постановление старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного Управления СКР по Новосибирской области. Избирается мера пресечения в отношении Расифа Ибрагимли»,

- озвучила судья.

Далее рассматривался вопрос о присутствии в процессе СМИ. Фигурант уголовного дело, которое возбуждено по статье 290 УК РФ, выступил против присутствия журналистов, которых попросили удалиться.