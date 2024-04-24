В Новосибирске на майских праздниках на уборку города выйдет 300 мусоровозов

В мае на уборку Новосибирска направят 300 мусоровозов.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, на майских праздниках в городе будут работать 300 мусоровозов для вывоза отходов. МУП «Спецавтохозяйство» (САХ) перейдет в усиленный режим работы.

Ольга Любенко, начальник отдела организации и контроля вывоза ТКО в МУП «САХ», отметила, что на новогодних праздниках загружены несколько дней, а в мае — весь месяц. Причина — в активных субботниках и начале дачного сезона.

Напряженная ситуация складывается вокруг контейнерных площадок домов, которые находятся рядом с дачными обществами, так как некоторые не имеют договоров о вывозе мусора. И поэтому расположенные рядом с дачами помойки становятся захламленными, появляются стихийные свалки. Наибольшая проблема возникла в Первомайском, Дзержинском и Калининском районах.

Напомним, что в Новосибирске могут сменить проектировщика Дзержинской линии метрополитена.