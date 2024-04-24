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общество

В Новосибирске Обь угрожает дачным участкам в Первомайском районе

Фото: Сиб.фм

Из-за паводка возможно подтопление дачных участков.

На аппаратном совещании в мэрии Новосибирска начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами городской администрации Сергей Куценко сообщил, что Обь угрожает подтоплением СНТ "Геолог" в Первомайском районе Новосибирска.

По его словам, сейчас в зоне подтопления находится от 4 до 8 участков территории.

“В городе организован мониторинг обстановки на водных объектах. Ежедневно осуществляется контроль уровня воды на малых реках”, — дополнил Сергей Куценко.

Напомним, что в Бердске Новосибирской области из-за паводка отключат горячую воду на два дня.

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Валерия Митрохина
Журналист

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