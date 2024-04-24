В Новосибирске оштрафовали мигрантов-таксистов возле Толмачево

В Новосибирске мигрантам у Толмачево помешали таксовать.

В Новосибирске около аэропорта Толмачево был проведен рейд на нелегальных таксистов.

В ходе мероприятия к ответственности были привлечены нелегалы из стран Центральной и Средней Азии, которые работали без государственной регистрации или разрешения.

В данный момент в отношении них были составлены протоколы об административных правонарушениях за незаконную предпринимательскую деятельность. Им грозит штраф до 2 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.

Напомним, что появились подробности о подростке-мигранте в Новосибирске, который угрожает жителям шокером.