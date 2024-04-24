На «Сибирь-Арене» впервые пройдет международный турнир по хоккею.

С 25 по 28 апреля в Новосибирске пройдет международный турнир по хоккею «Лига Ставок Кубок Будущего». В нем примут участие спортсмены не старше 20 лет из России, Казахстана, Белоруссии и игроки Студенческой хоккейной лиги.

Министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов рассказал, что предстоящими играми заинтересованы специалисты и поклонники хоккея.

Спортсмены будут играть в обычный хоккей и мини-турнир по хоккею три на три. Такой матч состоит из трех периодов по семь минут. За нарушения правил наказываются штрафным броском, а не удалением. При равном счете идет серия буллитов.

24 апреля в Новосибирск приехали участники турнира. Они провели первые тренировки.

Первый матч пройдет 25 апреля, где на льду встретятся сборные Беларуси и Казахстана. Вечером в 19:30 российская команда сыграет со сборной Студенческой хоккейной лиги.

Официальное открытие турнира состоится 26 апреля в 19:00 перед матчем сборных России и Казахстана. 27 апреля пройдет мини-турнир по хоккею три на три, а 28 числа — заключительные матчи турнира «Лига Ставок. Кубок Будущего». Также сборная России в 17:00 сыграет против сборной Беларуси.

Напомним, что губернатор Новосибирской области остался недоволен работой ХК «Сибирь».