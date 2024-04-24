В Новосибирске с 28 апреля запустят речные пригородные маршруты

С 28 апреля в Новосибирске запустят речные пригородные маршруты.
С 28 апреля Минтранс Новосибирской области запускает речные пригородные маршруты «Речной вокзал – Седова Заимка» и «Речной вокзал – Тихие зори».
До 15 мая на маршруте до пристани «Седова Заимка» меняется расписание. Это связано с предстоящими праздниками.
«Актуальное время прибытия и отправления опубликовано на сайте перевозчика», — сообщает министерство.
Билет для детей будет стоить 50% от обычной цены. Будут даны льготы для владельцев «Социальной карты». Детали пока не уточняются.
Напомним, что 28 апреля в Новосибирске из-за легкоатлетической эстафеты перекроют автодвижение.