В Новосибирске с 28 апреля запустят речные пригородные маршруты

С 28 апреля в Новосибирске запустят речные пригородные маршруты.

С 28 апреля Минтранс Новосибирской области запускает речные пригородные маршруты «Речной вокзал – Седова Заимка» и «Речной вокзал – Тихие зори».

До 15 мая на маршруте до пристани «Седова Заимка» меняется расписание. Это связано с предстоящими праздниками.

«Актуальное время прибытия и отправления опубликовано на сайте перевозчика», — сообщает министерство.

Билет для детей будет стоить 50% от обычной цены. Будут даны льготы для владельцев «Социальной карты». Детали пока не уточняются.

Напомним, что 28 апреля в Новосибирске из-за легкоатлетической эстафеты перекроют автодвижение.