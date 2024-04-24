В Новосибирске судят Геннадия Барсука, который убил пятерых и изнасиловал 6-летнего ребенка

В Новосибирске в суде вновь оказался Геннадий Барсук, который убил 5 человек.

В Новосибирске начался суд над 44-летним Геннадием Барсуком. Он отбывает пожизненное наказание за убийство пяти человек.

В ноябре 2011 года в Новосибирске нашли тела бывшего майора Антона Р., его жены и 6-летней дочери. Подозреваемого в убийстве сразу же задержали — он оставил нож с отпечатками пальцев.

Майор ГУФСИН в отставке Антон Р. встретил на улице рецидивиста Геннадия Барсука. Он пригласил Геннадия в гости.

Дома также находилась жена майора Лилия и их 6-летняя дочь. Трое взрослых решили выпить. Через время майор отлучился, а после того, как зашел в комнату, заметил жену в объятьях Геннадия. Между мужчинами начался конфликт, в ходе которого Барсук схватил нож и зарезал главу семейства, его жену, а после и их дочь.

Позже стало известно, что перед убийством ребенка он изнасиловал девочку.

После этого Барсук закрыл дверь на ключ. Погибших обнаружила мать-пенсионерка на следующий день. За тройное убийство Геннадий получил пожизненный срок.

Позже выяснилось, что в августе 2011 года он также убил двух бездомных.

Трагедия произошла на свалке в Дзержинском районе в ночь с 9 на 10 августа. В 2016 году ему вынесли приговор по этому делу – пожизненное лишение свободы.

В данный момент выяснилось, что в ту ночь Барсук пытался убить и свидетельницу происшествия. Он напал на женщину и стал бить руками по лицу, груди и спине, а также ударил ножом в грудь.

Рецидивист решил, что женщина умерла, из-за этого ей удалось спастись.

В Дзержинском районном суде Новосибирска прошло первое судебное заседание по этому делу. Барсука обвиняют в покушении на убийство с целью скрыть другое преступление.