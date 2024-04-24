В Новосибирске тяжелые авто разрушают мост на плотине ГЭС

Мост на плотине Новосибирской ГЭС (филиал РусГидро) нуждается в ремонте.

На объекте побывал и пообщался с руководством депутат Госдумы РФ Александр Аксененко. О своем визите он рассказал в своем канале Telegram.

Мост в муниципальной собственности и сейчас требует восстановительных работ.

«Ситуацию усугубляет несоблюдение режима проезда высокотоннажной техники и автомобилей. Им проезд здесь запрещен, так как они создают огромную вибрацию и нагрузку на несущую конструкцию. По условиям защиты таких объектов, есть объездная дорога в пределах 20 км — третий мост. Но они все равно едут здесь», — отметил Аксененко.

По ремонту моста и пропускному режиму депутат обещал написать в соответствующие инстанции

Новосибирская ГЭС строилась в 50-е годы прошлого века и является единственной гидроэлектростанцией на Оби. Она дает городу 16 % от общего потребления электроэнергии.

Ранее на совещании в Советском районе обсудили готовность к паводковым водам на Новосибирской ГЭС.