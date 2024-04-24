В новосибирском микрорайоне «Стрижи» прошел экофестиваль «Новая весна»

Экологический фестиваль «Новая весна в Стрижах» собрал более 300 человек. Жители приходили семьями и дружескими компаниями. Девчонки и мальчишки после уборки мусора могли поучаствовать в самых разных мастер классах: раскрасить эмблему фестиваля, собрать кормушку для птиц, сделать игрушку из вторичных материалов, узнать, как сшить домашние тапочки из ненужного текстиля.

Автор мастер-класса по пошиву домашних тапочек из старого текстиля Наталья Васильевна Зыкова в прошлом работала модельером конструктором одежды, а сейчас учит всех желающих шить удобные тапочки, в которых невозможно запнуться.

Командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов «Чистые игры» собрали 51 команду – почти 200 человек. Участники с мешками разных цветов для раздельного сбора мусора отправились на территорию и несколько часов собирали и приносили к точке вывоза мусора, всё что удалось обнаружить. А находки порой были очень неожиданные: старая обувь и одежда, остатки стройматериалов, сломанная бытовая техника, беговой кожаный конёк, фарфоровое блюдо и даже череп коровы.

Общими усилиями было собрано 3140 килограммов мусора. 30% собранных отходов – пластик, стекло, картон, батарейки и крышечки будут переданы на переработку!

Также во время фестиваля работал пункт приема автомобильных шин. Напомним, шины относятся перерабатываемым отходам, но выбрасывать их на контейнерные площадки нельзя. Региональный оператор такой мусор не вывозит. Отработанные шины необходимо сдавать в специальные пункты, которых в Новосибирске четыре.

Организатор мероприятия – депутат Совета депутатов города Новосибирска Екатерина Шалимова отметила, что экофестиваль стал результатом переформатирования идеи весенних субботников.

«Экологический фестиваль мы проводим ежегодно. В этом году он называется «Новая весна». Убираем мы территорию всего микрорайона. Для сбора мусора и получения рабочего инвентаря организованы четыре локации. Уборка проходит в формате «Чистых игры». Жители организуют команды, регистрируются в приложении и выходят на субботник. Мусор мы сразу собираем раздельно в мешки разного цвета. Очень важно научить людей убирать мусор по-умному, а наш партнер МУП «САХ» нам в этом помогает. На фестиваль традиционно приходят несколько сотен людей. Я горжусь тем, что живу по соседству с такими активными и неравнодушными горожанам», — поделилась депутат Екатерина Шалимова.

Во время экофестиваля на озере «Жемчужное» МУП «САХ» вывез 50,5 кубометров отходов. Из них 24 кубометра отработанной автомобильной резины и 1 кубометр батареек и крышечек.