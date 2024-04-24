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общество

Водителям автобусов из Новосибирска, которые проехали на красный свет, грозит штраф

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Водителям грозит штраф в размере 1000 рублей.

Госавтоинспекция Новосибирска установила личности водителей автобусов, которые проехали на запрещающий сигнал светофора на площади Трубникова.

По информации ведомства, им грозит административная ответственность в соответствии с ч.1 ст.12.12 КоАП РФ, что предусматривает наложение административного штрафа в размере 1000 рублей.

О действиях водителей сообщили Telegram-канале «АСТ-54 Black». На кадрах видно, как водители автобусов 34 и 14 маршрутов проехали на запрещающий сигнал светофора.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в ночной аварии в Новосибирске погиб мотоциклист.

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Игорь Кириченко
Журналист

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