Волонтёры помогли тысячам новосибирцев проголосовать за объекты благоустройства города

Парк, сквер или набережная? За объекты благоустройства проголосовало уже более 196 тысяч новосибирцев. Лидирует парк им. Кирова в Ленинском районе. В тройке лидеров также набережные на ул. Саввы Кожевникова и на ОбьГЭСе. Тем, кто еще не выбрал один из восьми объектов благоустройства, помогают волонтерские команды.

Осталось семь дней до завершения голосования за благоустройство общественных территорий. На помощь новосибирцам, которые с интернетом «на вы», спешат волонтеры. За объекты благоустройства новосибирцы голосуют на улицах и в ресурсных центрах.

«Мы, ветераны, всегда в первых рядах, но голосовать онлайн трудновато, поэтому рады были помощи волонтеров», – призналась руководитель Совета ветеранов Центрального района Любовь Голышева.

В ресурсном центре Центрального района идет репетиция хора, в перерыве юная волонтерка проводит голосование. Процедура занимает меньше минуты.

«Только в нашем Центральном округе в ресурсных центрах проголосовало уже 4,5 тысячи новосибирцев. Люди хорошо откликаются, наша помощь востребована. Мы стараемся быть ближе к людям, сегодня работаем на знаковом городском мероприятии», – рассказала руководитель РЦОО Заельцовского района Татьяна Тайлакова.

«Помогать в голосовании нас обучали в управлении общественных связей мэрии. Главный принцип – мы не должны влиять на выбор, помогаем технически. Для молодых это просто. Минута – и ваш голос учтен», – пояснила руководитель ресурсного центра центрального района Ирина Ленчева.

Голосование продлится по 30 апреля. В перечне объектов для голосования – восемь локаций из всех районов и округа города. Победа позволит получить финансирование на работы по благоустройству уже в следующем году. Сделать свой выбор можно на портале 54.gorodsreda.ru.