Загородная жизнь со вкусом: почему люди выбирают пригород

В 30 минутах езды от площади Калинина расположен комплекс двухэтажных тaунxaусов KLUBNIKA. Здесь можно ощутить все прелести загородной жизни, созерцать лес, озеро и заряжаться энергией природы.

Почему все больше людей стремятся за город. На просто выехать на выходные для отдыха, а именно, чтобы постоянно жить? Не каждый сможет выдержать быстрый ритм города. Кому-то надоел перманентный шум. А кто-то хочет постоянно находится на свежем воздухе, потому что ему так лучше. Причин для переезда за город много.

А что, если действительно взять и поменять жизнь: попрощаться с квартирой и поселиться за городской чертой, недалеко от мегаполиса? Тем более, что время в пути от площади Калинина займет всего 30 минут? С поселком тaунxaусов «Дом со вкусом Клубника» это вполне реально.

Здесь есть ощущение тихой загородной жизни. В пешей доступности – березовый лес и озеро. Можно продумать, как обустроить собственный земельный участок. Быть может, здесь появится ландшафтная композиция или небольшой бассейн с детской площадкой? К тому же здесь целых два парковочных места.

Тaунxaусы они построены из благородных материалов, которые способны обеспечить комфорт, надежность и шумоизоляцию — вас не потревожат посторонние шумы. Ощущение простора подарят свободные продуманные функциональные планировки.

Сейчас в поселке тaунxaусов «Дом со вкусом Клубника» к продаже открыты три дома. Предварительно можно записаться на экскурсию, чтобы развеять последние сомнения, если вы еще не до конца ответили на вопрос: «А стоит ли жить за городом?»

Более подробную информацию можно получить у специалистов отдела продаж.

Отдел продаж Дом со вкусом «KLUBNIKA»:

Новосибирская область,

пос. Октябрьский, ул. Весенняя 40/1,

Телефон +7 (383) 285-61-81.

klubnika@metr-pro.ru

https://dom-klubnika.ru

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