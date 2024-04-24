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Замминистра обороны РФ задержали по подозрению в получении взятки

Замминистра обороны РФ Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного части 6 статьи 290 УК (получение взятки), задержан заместитель министра обороны России Иванов Тимур Владимирович», — сообщили в пресс-службе СК РФ 23 апреля.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Шойгу и Путину доложили о задержании Иванова.

В 2012 году Иванов занимал должность заместителя председателя правительства Московской области. С 2013 по 2016-й — генеральный директор АО «Оборонстрой». В мае 2016 года указом президента его назначили замглавы Минобороны.

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Галина Чебыкина
Журналист

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