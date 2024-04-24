Заявления Травникова, смерть школьника, суд над убийцей 5 человек: новости Новосибирска за 24 апреля

Топ самых важных новостей Новосибирской области в одном материале Сиб.фм.

В Новосибирске состоялся прямой эфир телеканала ОТС, в котором приглашенным гостем стал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он рассказал об индексации зарплат, открытии станции метро «Спортивная», льготах бойцам СВО, материальной поддержке пострадавших от паводков.

В Новосибирске после тренировки по волейболу умер 13-летний мальчик. Школьнику стало плохо в зале, он впал в кому 2014спасти его не удалось.

Геннадий Барсук, убивший пятерых человек, включая шестилетнюю девочку, которую перед расправой изнасиловал, снова оказался на скамье подсудимых, уже имея пожизненный срок. Оказалось, что он пытался избавиться от свидетельницы одного из своих страшных преступлений, но женщина выжила.

Хорошей новостью стало сообщение о том, что в Новосибирске нашли мальчика с гетерохромией, который пропал еще 11 апреля. Ребенок жив, с ним все хорошо.

Всероссийская акция «Бессмертный полк» в этом году, скорее всего, снова не пройдет в офлайн формате. Травников отметил, что для этого нет никаких возможностей.