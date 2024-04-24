сегодня
24 апреля, 15:51
пробки
4/10
погода
+1°C
курсы валют
usd 93.29 | eur 99.56
сегодня
24 апреля, 15:51
пробки
4/10
погода
+1°C
курсы валют
usd 93.29 | eur 99.56
сегодня 13:57
общество

Жительница Новосибирска продает игрушку «Бляху-Муху»

Фото: «Авито»

В Новосибирске продают игрушку «Бляху-Муху».

На сайте с объявлениями в Новосибирске предлагают приобрести игрушку, которую автор сшила сама. Она назвала ее «Бляхой-мухой». За нее просят 850 рублей.

Игрушка состоит из гипоаллергенного корейского хлопка. Она набита холлофайбером.

Муху можно подвесить, а в игрушечные ручки и ножки положить что-либо: например, деньги или корочку хлеба.

Также «Бляху-Муху» можно использовать в качестве оберега или подарка.

Напомним, что за 17 млн руб в Новосибирске продают кота-матершинника.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в