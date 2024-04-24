Жительница Новосибирска продает игрушку «Бляху-Муху»

В Новосибирске продают игрушку «Бляху-Муху».

На сайте с объявлениями в Новосибирске предлагают приобрести игрушку, которую автор сшила сама. Она назвала ее «Бляхой-мухой». За нее просят 850 рублей.

Игрушка состоит из гипоаллергенного корейского хлопка. Она набита холлофайбером.

Муху можно подвесить, а в игрушечные ручки и ножки положить что-либо: например, деньги или корочку хлеба.

Также «Бляху-Муху» можно использовать в качестве оберега или подарка.

Напомним, что за 17 млн руб в Новосибирске продают кота-матершинника.