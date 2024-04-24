Зимние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» добрались до Новосибирской области

23 апреля в кёрлинг-центре «Пингвин» стартовали игры чемпионата России по кёрлингу на колясках среди смешанных команд. Соревнования закрывают программу Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые являются главными стартами зимнего сезона в адаптивном спорте.

Зимние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» проходят с 18 марта по 30 апреля. Соревнования проводятся в четырёх субъектах РФ — Ханты-Мансийском автономном округе-Югра, Челябинской, Сахалинской, Новосибирской областях. Атлеты с нарушениями зрения и с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) разыгрывают медали в 10 спортивных дисциплинах: лыжные гонки (ПОДА, спорт слепых), биатлон (ПОДА, спорт слепых), горнолыжный спорт (ПОДА, спорт слепых), сноуборд-кросс (ПОДА), хоккей-следж, кёрлинг на колясках (смешанные пары, смешанные команды).

– Наш регион не случайно выбран местом проведения соревнований по кёрлингу на колясках, – отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. – Федерация кёрлинга была создана у нас в 2015 году, и наш регион уже входит в число лидеров в России.

В чемпионате России по кёрлингу на колясках принимают участие 10 смешанных команд – Москвы, Новосибирской, Самарской, Челябинской, Свердловской областей, Красноярского и Краснодарского краёв, Севастополя, Санкт-Петербурга, Московской области. Турнир продлится до 29 апреля. До этого в рамках Зимних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» прошли соревнования по лыжным гонкам, биатлону, горнолыжному спорту, сноуборд-кроссу и следж-хоккею. Спортсмены сборной Новосибирской области завоевали 7 медалей: 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые.

В общекомандном зачёте Новосибирская область занимает 12 место.