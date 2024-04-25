Банкиры ожидают сохранения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ

ВТБ отчитался о прибыли и рассказал об «эффекте Джанибекова» в экономике

«В первом квартале 2024 года группа ВТБ заработала чистую прибыль в размере 122,4 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал 22,1%, увеличила долю рынка кредитования, прежде всего в корпоративном сегменте. Сильные результаты первого квартала и благоприятный прогноз экономической динамики создают хорошую основу для выполнения наших планов на полный год», — заявил первый заместитель президента – председателя правления банка Дмитрий Пьянов.

Как сообщил топ-менеджер, в первом квартале 2024 года количество активных клиентов розничного бизнеса банка (без учета клиентов Банка «ФК Открытие») составило почти 20 млн клиентов-физических лиц, это четверть экономически активного населения России.

На конец квартала объем кредитного портфеля вырос на 5,4% до 22,1 трлн рублей. Рост кредитования физических лиц в начале года замедлился по сравнению с прошлым годом, составив 2,6% по итогам первых трех месяцев текущего года, портфель розничных кредитов составил 7,2 трлн рублей. Нормативы достаточности капитала Банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. По состоянию на 1 апреля 2024 года норматив Н20.0 (общий) составил 10,39% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 8,25%), Н20.1 (базовый) — 7,28% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 4,75%), Н20.2 (основной) — 9,34% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 6,25%).

Дмитрий Пьянов также отметил, что ожидает сохранения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ на уровне 16%. По его словам, можно говорить, что мы наблюдаем «эффект Джанибекова» — летчик-космонавт Владимир Джанибеков обратил внимание на то, что гайка в невесомости без внешних сил меняет направление своего вращения против заданного человеком. «Несмотря на вот этот охлаждающий импульс, экономика России продолжает в силу определенных свойств, в силу инерции масс, как вот с этой гайкой, чрезвычайным образом лучше, чем прогнозировал ЦБ, и, наверное, с неожиданностью для Центрального банка, демонстрировать по-прежнему отсутствие признаков охлаждения», — сказал топ-менеджер.