Безопасно ли жить в Новосибирске – только факты

В какое время года совершаются самые опасные правонарушения?

Какой день недели самый опасный? «Сиб.фм» совместно с Агентством безопасности «Гвардия», которое 27 лет стоит на страже порядка в городе, приводят любопытную статистику.

Новосибирск не является самым опасным городом России. С абсолютной уверенностью об этом заявляют в Агентстве Безопасности.

14 апреля ГВАРДИИ исполнилось 27 лет. Ко дню рождения были подведены итоги работы дежурной части, службы быстрого реагирования и департамента физической охраны за 2023 год. Были проанализированы данные iБГ – Индекса Безопасности – нового уникального проекта Агентства, предназначенного для определения уровня защищенности жителей Новосибирска от криминальных угроз.

Полученные данные опровергают выводы глобальной базы Numbeo, назвавшей Новосибирск самым преступным российским городом.

Согласно данным Агентства, среднее годовое значение индекса безопасности (iБГ) в 2023 году составило 78,58% (опасным для горожан является значение iБГ ниже 50%). Таким образом, Новосибирск совершенно точно не является самым опасным городом России. Уровень криминальных угроз в городе можно охарактеризовать как средний.

Также в ГВАРДИИ рассказали, что за 2023 год группами быстрого реагирования Агентства было совершено 28 563 боевых выезда, пресечено 7 961 правонарушение, задержаны 3 793 нарушителя, в т. ч. 523 –несовершеннолетних. Ликвидировано 10 пожаров, ЧС и последствий ДТП. 1 298 раз за год гвардейцы взаимодействовали с правоохранительными органами.