Финалисты второй недели конкурса «Мир глазами детей» рассказали о своих рисунках

Николай, Ильвина, Кирилл и Арина рассказали Сиб.фм о выборе тем для своих работ. Оценить работы третьей недели можно на сайте проекта.

Победители второй недели конкурса детских рисунков «Мир глазами детей» рассказали редакции о том, как проходил выбор темы рисунка и что авторы хотели отразить в своих творениях.

Николай Лунёв ответит кратко и просто:

«Потому что космос очень прекрасен, и я захотел эту красоту отобразить в рисунке».

Ильвина Гумерова объяснила выбор своей темы так:

«Я нарисовала картину зимние забавы, потому что зима — это мое любимое время года. Хорошо в зимний день выйти с подругами на улицу и слепить снеговика или покататься на коньках. Для меня было приятной неожиданностью, когда я узнала, что прошла в финал».

Кирилл Прокопенко рассказал, что очень любит животных и именно этот факт повлиял на выбор темы.

«Я люблю животных. Мне нравятся зайцы, я читал о них в книжках, смотрел иллюстрации. У них длинные уши и пушистая шерсть, от этого они выглядят очень милыми и забавными. Мне захотелось нарисовать именно доброго, милого зайца, который не прячется от волка, а наблюдает за лесным пейзажем».

Рисунок Арины Федотовой отразил реальную историю из жизни девочки.

«Мы гуляла на улице с мамой и моей сестрёнкой, увидели птичек и решили их покормить. Потом подошёл очень грустный кот, мне его стало жалко, и мы пошли в магазин, купили корм и накормили его. Поэтому я решила его нарисовать».

Конкурс детских рисунков «Мир глазами детей» продолжает принимать работы юных художников от 3 до 14 лет. Участники могут изобразить любимые уголки Родины, символы государства, исторические события или просто свои чувства к родной стране. Конкурс позволит детям выразить свою любовь к России через творчество и увидеть, как разнообразно и удивительно они воспринимают окружающий мир.

Рисовать можно в любой технике: цветными карандашами, фломастерами, гуашью, акварелью, пастелью и так далее. Главное, чтобы работа отражала позицию мирного и дружелюбного существования на планете. К участию в конкурсе не принимаются рисунки, выполненные с применением программ для графического моделирования и дизайна.

Заявки на участие принимаются до 31 мая. Рисунки юных новосибирцев будут размещены на официальном сайте конкурса для проведения онлайн-голосования. Каждую пятницу будут выбраны три рисунка, лидирующие по количеству лайков. Работы 27 финалистов станут известны 31 мая.

Рисунки лидеров конкурса станут участниками выставки, которая пройдёт в День защиты детей, 1 июня, на Михайловской набережной. Все гости праздника смогут проголосовать за понравившуюся работу, сканировав QR-код возле экспозиции. Имена трёх победителей будут оглашены на мероприятии — они получат приятные призы.

Кроме того, автор каждой работы конкурса «Мир глазами детей» получит памятные подарки за участие на празднике от СибФМ Group.