Коммунальные трубы левобережья Новосибирска внутриутробно обследуют роботы

Директор Новосибирской теплосетевой компании Максим Рябенко отметил, что задача состоит в повышении надежности основных магистралей берега.

СГК изменит подходы к диагностике трубопроводов после крупных коммунальных аварий на левом берегу Оби в Новосибирске в январе. Впервые в работе полномасштабно для диагностики используют робота — он выявит дефекты изнутри.

«Задача — повысить надежность основных магистралей левого берега. В январе у нас дефект произошел на диаметре 700 и 1 000 мм, что и привело к масштабным отключениям. Это ноу-хау, которое применяется лишь в нескольких городах России. Мы сейчас масштабно будем этот метод использовать, робот пройдет 27 км в течение всего сезона», — сказал Рябенко.

Обычно диагностика проводится через гидравлические испытания. Кроме этого, сотрудники проводят шурфовку, когда специалисты раскапывают и осматривают объект. А внутритрубная диагностика — это как раз диагностика не разрушающим методом.

Ранее мы рассказывали, как в Академгородке Новосибирска женщина получила ожог ноги из-за разрыва трубы.