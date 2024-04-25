Миллионы на счетах, жена — светская львица: что известно о задержанном за взятки замминистра обороны РФ Иванове

Заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова обвиняют в получении крупной взятки — что известно о нем?

Иванова задержали 23 апреля и арестовали на два месяца. По данным следствия, взятку он получил «в виде услуг имущественного характера для нужд Минобороны». Вторым фигурантом этого дела стал друг Иванова Сергей Бородин.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда поспешил сообщить СМИ, что Владимиру Путину и Сергею Шойгу доложено о задержании замминистра.

Родился Тимур Иванов в Москве в интеллигентной семье в 1975 году. Работал в частных компаниях, занимался развитием компьютерных технологий, затем оказался на предприятии, которое связано с ТЭК.

На одном из мероприятий Иванов закрутил роман со светской львицей Светланой Захаровой, которая была замужем за миллиардером Михаилом Маниовичем и после развода с ним стала богатой и независимой.

Затем Тимур Иванов становится советником министра энергетики Российской Федерации. А уже через год – генеральным директором Российского энергетического агентства Минэнерго России. В 2012 году он получил должность заместителя председателя правительства Московской области. В том же году исполняющего обязанности губернатора Московской области Сергея Шойгу назначают министром обороны России. А Тимур Вадимович становится руководителем Оборонстроя. Через пару лет Тимур стал замминистра обороны.

Во время спецоперации СМИ вспомнили данные из декларации Иванова за 2018 год, в которой якобы было указано 22 авто. В то время, когда на личной встрече матери добровольцев и мобилизованных вынуждены были за свои средства покупать амуницию сыновьям, замминистра обороны гулял на гламурных тусовках и катался на дорогих иномарках.

Кстати, в 2019 году Иванов вошел в рейтинг Forbes «Богатейшие силовики России», журнал оценил его семейных доход в 136,7 млн руб. при его личном заработке в 13,6 млн руб. В 2022 году он получил звание Героя ЛНР.