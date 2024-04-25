Московский Пасхальный фестиваль объединяет города России

ХХIII Московский Пасхальный фестиваль пройдет при поддержке ВТБ с 25 апреля по 16 мая 2024 года в более 40 городах России. Впервые в истории симфоническую программу представит сводный оркестр Мариинского и Большого театров.

«Традиционно Московский Пасхальный фестиваль охватывает множество городов России. В этом году география и маршрут фестиваля от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска поистине впечатляют. Концерты запланированы как в крупных, так и в небольших городах. Жители десятков регионов смогут у себя дома услышать великие музыкальные произведения в исполнении лучших музыкантов нашей страны. В этом уникальность фестиваля, который мы поддерживаем уже не первый год», – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

В этом году на фестивале прозвучат произведения Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Михаила Глинки и других великих композиторов. Организаторы подготовили насыщенные Симфоническую, Хоровую и Звонильную программы. Впервые к акции масштабно присоединится Приморская сцена Мариинского театра, которая представит Дальневосточный Пасхальный фестиваль.

В рамках Симфонической программы за 22 дня музыканты посетят 24 города. Цикл столичных концертов откроет выступление оркестра в «Зарядье» в Пасхальное воскресенье. Днем 9 мая на Поклонной горе пройдет общедоступный симфонический концерт под управлением Маэстро Валерия Гергиева, а вечером на сцене Большого зала Консерватории состоится гала-концерт с участием Дениса Мацуева.

В новом сезоне Хоровой программы 23 коллектива из России и Беларуси исполнят духовную музыку – более 45 хоровых выступлений пройдут в Храмах и на концертных площадках Москвы и близлежащих городов. Семейные центры, центры социальной поддержки и реабилитации детей–инвалидов откроют свои двери для благотворительных весенних концертов.

В рамках Звонильной программы Фестиваля пройдут десятки концертов колокольной музыки. Все выступления по традиции носят общедоступный характер для жителей и гостей городов, принимающих Звонильную программу фестиваля. В этом году программа охватит 23 храма Москвы, Санкт-Петербурга, Истры, Сергиева Посада и Вологды.

За годы существования Московский Пасхальный фестиваль стал одним из крупнейших и самых ожидаемых событий культурной жизни России. Это не только ежегодный праздник музыки для миллионов россиян, но и создание единого культурного пространства между регионами нашей страны.