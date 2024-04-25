Новосибирский депутат после задержания замминистра обороны РФ просит Шойгу отозвать иск по Военному городку

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панферов, обеспокоенный ситуацией вокруг Военного городка, обратился к министру обороны России Сергею Шойгу.

Панферов — офицер, командир новосибирского батальона «Вега». Обращение к Шойгу он опубликовал 24 апреля на своей странице во «ВКонтакте». Он отметил, что задержание в подозрении о получении крупной взятки замминистра обороны РФ Тимура Иванова, который занимался вопросом Военного городка в Новосибирске, наносит удар репутации Министерству обороны, а это недопустимо во время СВО.

«После моего публичного обращения к президенту Российской Федерации о недопустимости утраты новосибирского военного городка были достигнуты предварительные договоренности о встрече с представителями Министерства обороны. Мы все понимаем необходимость конструктивного разговора о судьбе Военного городка и важность выработки алгоритма решения проблемы. На текущий момент представители Министерства обороны в Новосибирск не приезжали», — написал Александр Панферов.

Иск Министерства обороны оспаривает решение о включении зданий Военного городка в реестр объектов культурного наследия. Александр Панферов просит Шойгу о помощи в создании на этой территории Музея военной истории Сибири имени Александра Ивановича Покрышкина и наполнить его военной техников и реликвиями.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о задержании заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.