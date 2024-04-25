Опубликованы кадры столкновения «Газели» и фуры в Новосибирске

Сообщение о столкновении поступило около в 3:30.

В Новосибирской области произошло столкновение между пассажирской «газелью» и грузовым Howo на 125 км дороги Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе.

По информации 112, ДТП произошло около 3:30. В результате аварии пострадали девять человек, из которых двое находятся в тяжелом состоянии.

Прокуратура Болотнинского района организовала проверку случившегося. Уголовное дело возбуждено по статье 12.24 КоАП (Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).