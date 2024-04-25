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спорт

По итогам первого круга ФК «Новосибирск» оказался лидером дивизиона «Золото»

Фото: соцсети

ФК «Новосибирск» оказался на первом месте дивизиона «Золото» по итогам первого круга.

ФК «Новосибирск» завершил первый круг дивизиона «Золото» Второй лиги и оказался на первом месте. 10 команд провели девять матчей.

24 апреля состоялась игра между новосибирцами и ФК «Родина-2» из Москвы. Встреча закончилась ничьей.

У «Новосибирска» 19 очков, клуб опережает «Чайку» из Ростовской области на четыре очка. На третьем месте располагается ФК «Уфа» с 14 очками.

Напомним, что в Новосибирске пройдет международный турнир по хоккею.

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Нина Раневская
Журналист

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