Подростки вскрыли и обокрали торговые автоматы на вокзале «Новосибирск-Главный»

Подростки вскрыли и обокрали торговые автоматы на ж/д вокзале Новосибирска.

Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, ведомство Новосибирска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух подростков. Их обвиняют в краже.

По версии следствия, летом 2023 года обвиняемые вскрыли вендинговые автоматы в здании железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный» с помощью отвертки и похитили деньги и товар на сумму 52 тысячи рублей. После один из подростков похитил из купюроприемника призового автомата еще 13 тысяч рублей.

В данный момент уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Новосибирска.

Напомним, что в Новосибирске женщина-продавец напала на журналистов из-за репортажа о негодном товаре.