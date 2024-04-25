Появились подробности ДТП под Новосибирском, в котором пострадали 9 человек

Стали известны подробности аварии в Новосибирской области, в которой пострадали девять человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, 25 апреля ночью на трассе Р-255 «Сибирь» под Новосибирском произошла авария, в результате которой пострадали девять человек.

Около 3:50 на 124 км дороги в Болотнинском районе водитель маршрутки двигался в сторону Новосибирска. Сообщается, что он не справился с управлением, в результате чего столкнулся со встречным грузовиком.

В тот момент в микроавтобусе находилось девять человек. В результате ДТП водитель маршрутки и три пассажира в возрасте от 18 до 43 лет были доставлены в больницу.

В данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что глава СК Бастрыкин проверит состояние дорог в Новосибирской области.