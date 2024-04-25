Появились подробности гибели школьника в Татарске, которому стало плохо на тренировке

Стали известны подробности гибели 13-летнего мальчика в Татарске.

В Татарске 13-летний школьник скончался после тренировки по волейболу.

По словам очевидцев, на занятии 23 апреля ему стало плохо. У мальчика начались судороги. Он скончался в больнице. Сообщается, что у ребенка также случилась остановка сердца.

В данный момент в СУ СК РФ по Новосибирской области начали уголовно-процессуальную проверку. Также проверку ведет региональная прокуратура. Помимо этого, будет проведена и судебно-медицинская экспертиза.

Официальный причины смерти школьника нет.

Напомним, что в Новосибирской области на трассе пассажирская «Газель» попала в ДТП.