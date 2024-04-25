Прокуратура начала проверку после ДТП с маршруткой и грузовиком под Новосибирском

После ДТП с микроавтобусом и грузовиком на трассе под Новосибирском прокуратура начала проверку.

Прокуратура Новосибирской области начала проверку после ДТП на трассе Р-255 «Сибирь», в котором пострадало 4 человека.

Около 3:50 в Болотнинском районе на 124 км водитель маршрутки ехал в сторону Новосибирска. Он не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовиком.

В момент ДТП в микроавтобусе находились девять человек. В больницу были доставлены водитель и три пассажира в возрасте от 18 до 43 лет.

В ГИБДД по факту происшествия возбудили дело об административном правонарушении.

Напомним. что подростки вскрыли и обокрали торговые автоматы на вокзале «Новосибирск-Главный».