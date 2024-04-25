Сотрудники МВД проверили мигрантов в Кировском и Ленинском районах Новосибирска

Сотрудники полиции проверили мигрантов в Кировском и Ленинском районах Новосибирска.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области, сотрудники ведомства вместе со спецподразделением Росгвардии провели проверку соблюдения миграционного законодательства на территории Ленинского и Калининского районов города.

В ходе рейда выявлено шесть административных правонарушений. Двое мигрантов нарушили правила въезда в РФ и режим пребывания на территории страны. Трое работали без гражданства, один предоставил ложные сведения при осуществлении миграционного учета.

«Нарушители помещены в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Новосибирской области для последующего выдворения за пределы Российской Федерации», — пишет пресс-служба.

Напомним, что в Новосибирске бывших мигрантов с автомоек доставили в военкомат.