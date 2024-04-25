Российские военнослужащие продолжают выполнять поставленные на специальной военной операции задачи.

Войска «Запада» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Новоселовское и Червоная Диброва. Противник потерял до 30 военнослужащих, три автомобиля и две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Кроме того, уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и поразили силу врага в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Богдановка, Красное и Курдюмовка. Украина потеряла до 470 военнослужащих, боевую бронированную машину и девять автомобилей. Поражены две 155-мм гаубицы М777 и 105-мм орудие М119 производства США, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», уничтожены три полевых склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.

Бойцы «Центра» улучшили тактическое положение и нанесли комплексное поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка, Новгородское и Бердычи. Противник потерял до 350 военнослужащих, два автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения «Востока» также заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике Украины в районах населенных пунктов Водяное, Шевченко и Старомайорское. ВСУ лишились до 110 военнослужащих, танка, боевой машины пехоты, двух автомобилей и 122-мм самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

«Днепр» нанес огневое поражение скоплениям живой силы противник в районах населенных пунктов Щербаки, Работино, Малая Токмачка, Высшетарасовка, Берислав и Ольговка. Ликвидировано до 55 боевиков, шесть автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 и 105-мм орудие М119 производства США.