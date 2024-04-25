Стало известно, что чаще едят жители Новосибирска во время поста

В этом году Великий пост длится с 18 марта по 4 мая. В это время принято исключать из рациона пищу животного происхождения, молочные и кисломолочные продукты.

Аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка» изучили, как изменились вкусы россиян с началом Великого поста.

Самыми востребованными оказались овощные полуфабрикаты (к которым относятся, например, овощные консервы): спрос на них во время поста вырос почти в 4 раза — на 297,5%. Больше всего их любят жители Петербурга (здесь он увеличился на 861%) и москвичи (+254%). Причем эти цифры заметно отличаются от прошлогодних показателей: тогда интереса к этим продуктам у россиян было меньше.

Так, самыми востребованными оказались овощные полуфабрикаты (к которым относятся, например, овощные консервы): спрос на них во время поста вырос почти в 4 раза — на 297,5%. Больше всего их любят жители Петербурга (здесь он увеличился на 861%) и москвичи (+254%). Причем эти цифры заметно отличаются от прошлогодних показателей: тогда интереса к этим продуктам у россиян было меньше.

На втором по популярности месте в этом году оказались растительные напитки: в пост их покупают на 22,8% больше. Лидерами по потреблению стали Москва (+36,1%), Нижний Новгород (+30,9%), Краснодар (+25,6%) и Владивосток (+24,5%). А вот петербуржцы отдают им предпочтение реже.

Чаще россияне стали заказывать и сухофрукты: во время поста интерес к ним вырос на 13,8%. Больше всего любителей этого лакомства среди новосибирцев (+32,4%), москвичей (+19,5%) и жителей Владивостока (+18,9%). Казанцы к сухофруктам оказались равнодушны: здесь спрос во время поста практически не изменился.

Вареники предпочитают жители Самары (+50,2%), Новосибирска (+28,3%), Воронежа (+27,2%), Челябинска (+22,2%). Чуть реже — москвичи, а меньше всего — екатеринбуржцы и жители Нижнего Новгорода. Всего россияне в пост купили вареников на 13,1% больше, чем в обычные дни. Примечательно, что в 2023 году ситуация была иная: тогда продажи вареников выросли на 37,6%.

Еще одна востребованная категория продуктов для постного питания — это замороженные овощи. В пост их съедают на 12,4% больше. Больше всего их любят во Владивостоке, Нижнем Новгороде и Челябинске. Чуть меньше — в Москве и Северной столице. А в Краснодаре замороженные овощи популярностью в пост не пользуются.

Спрос на замороженные ягоды вырос на 5,5%. Их особенно предпочитают петербуржцы (+23%), жители Владивостока (+20,7%) и Екатеринбурга (+19%). А меньше всего замороженных ягод покупали воронежцы, нижегородцы, новосибирцы и челябинцы.